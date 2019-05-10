غضب بعد ادراج صحيفة سعودية للشيخ احمد ياسين ضمن قائمة تضم "40 ارهابيا"

أثار نشر صحيفة سعودية الجمعة، قائمة زعمت أنها تضم أسماء 40 إرهابيا من بينهم مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ردود فعل وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعمت صحيفة “مكة”، في تغريدة على تويتر، أن القائمة تضم أسماء 40 شخصا تأثروا بأفكار جماعة الإخوان المسلمين التي وصفتها بالإرهابية.

وإلى جانب الشيخ ياسين، ذكرت الصحيفة رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية وعددا من قياداتها البارزين من بينهم خالد مشعل والشهيد عبد العزيز الرنتيسي.

وقالت الصحيفة نقلا عن موقع CEP إن هناك روابط بين الإخوان والجماعات الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم “الدولة” وجبهة النصرة وغيرها.

ومن أبرز الذين ذكرتهم الصحيفة في قائمتها، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسيد قطب الذي وصفته بأنه الزعيم الحقيقي للإخوان، والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والأكاديمي اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني مؤسس جماعة الإخوان في اليمن، وغيرهم.

وأثار ذلك ردود فعل واسعة بين أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض مجموعة منها.

يأتي ذلك بعد أيام على إعلان البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا أجنبيا.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أفادت، الثلاثاء الماضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب التصنيف من ترامب خلال اجتماع خاص أثناء زيارته لواشنطن في 9 أبريل/ نيسان. وتفرض مصر حظرا على جماعة الإخوان المسلمين.

