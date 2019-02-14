غضب بعد جلوس وزير خارجية اليمن بجوار نتنياهو في مؤتمر وارسو

غضب بعد جلوس وزير خارجية اليمن بجوار نتنياهو بمؤتمر وارسو

أثار ظهور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في افتتاح مؤتمر وارسو، جدلاً وردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت بتوضيح الموقف الحكومي من الواقعة.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر، صورةً تظهر اليماني يجلس في المعقد المجاور لنتنياهو، في محاولة للإيحاء بأن الأمر يأتي في إطار التطبيع الذي تتبناه بعض الحكومات العربية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي لم يصدر على الفور توضيح من الجانب اليمني حول ملابسات جلوس الوزير اليمني في مؤتمر وارسو إلى جانب رئيس حكومة الاحتلال، أثارت الصورة جدلاً وتعليقات ساخطة في مواقع التواصل، وصلت إلى حد المطالبة بإقالته.

وقال محمد الحزمي، وهو نائب في البرلمان اليمني، في تغريدة على تويتر: "أطالب بإقالة وزير الخارجية فورًا، وإنه لا يمثل اليمن في مؤتمر وارسو"، وأضاف "ما دام العدو الصهيوني حاضراً، لا يتشرف أي يمني بهذه الصورة الخبيثة".

وتساءل أمجد "لأول مرة تجلس الحكومة اليمنية مع إسرائيل.. مؤتمر لمواجهة إيران، لكن ما هو حاصل هو تطبيع مع إيران في اليمن وإبقاء حلفائها مسيطرين على الأرض وفقا لخارطة ماتيس بإعطاء الحوثيين (حكما ذاتيا).. ماذا كسبت الحكومة بهذا الحضور إذن؟#اليمن #السعودية".

أما سامية الأغبري، فعلّقت "حيو اليماني حيوه. كنا ندور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ونطلب يظهر فقدنا له ولا سمعنا له صوت حتى كنا نقول باندور عليه عبر برنامج نوح الطيور.

وظهر؟ طبعا ظهر اليماني جالس جنب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتن ياهو. أي عار وأي سقوط هذا؟ ما كنت عارف مثلا مثلا؟ يا شيخ ما همك أنك تظهر جالس جنب الصهيوني النتن؟ طيب سوي مسرحية ماكنتش عارف وانسحب، والا الخوف من أسيادكم في أبوظبي والرياض منعك من الانسحاب!