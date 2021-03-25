غضب سوداني بعد مقتل طفلة على يد والدها بالخرطوم (شاهد)

أطلق ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاغ #أبوي_قتلني، للتعبير عن غضبهم من جريمة قتل طفلة على يد والدها بمدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

وطالب الناشطون بمحاسبة والد الطفلة سماح (13 عاما)، والذي قتلها رميا بالرصاص، على خلفية طلبها الانتقال من مدرسة حكومية إلى مدرسة خاصة، لتكون مع زميلاتها اللواتي انتقلن إليها.

وفي السياق ذاته، رفع حقوقيون سودانيون مذكرة إلى النائب العام، تطالب بإحقاق الحق والقصاص في قضية قتل الطفلة سماح الهادي.

ونشر الحقوقيون مذكرة على الإنترنت للتوقيع عليها من أجل رفعها للنائب العام حول قتل سماح الهادي، حيث قالوا: "نحن الموقعون بكل الصدمة والاستنكار نرفع المذكرة المرفقة حول مقتل الطفلة سماح الهادي استنادا على أنه بموجب المادة 34 فقرة 1 من قانون

الإجراءات الجنائية لسنة 1991م يحق لأي شخص التقدم ببلاغ في الجرائم التي يتعلق بها حق عام، عليه نحن بموجب هذه المادة أصحاب اختصاص أصيل بالإبلاغ عن هذه الجريمة"