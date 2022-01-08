غضب في السعودية.. راقصة "عارية" في "شتاء جازان" (فيديو)

أثار مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لعرض تقدمه فرقة راقصة في السعودية، غضبا في المملكة، بسبب ما اعتبره البعض تجاوزا أخلاقيا، يخالف قيم ومعايير المجتمع.

ويُظهر الفيديو، فتاة في الفرقة الراقصة، وهي شبه عارية، تمر بين المشاركين في مهرجان "شتاء جازان"

مو معقول هالحد من التمادي الظاهر نسينا اننا دولة مسلمة وبدينا بتجاوزات اخلاقية وغير صحيحة لا داعي لها ! #شتاء_جازان_2022 pic.twitter.com/v4sMQE2vXA — عفن (@nyputdgl) January 7, 2022

وأصدر أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز توجيهات بـ"سرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022".

كما وجّه أمير جازان أيضا بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق".

#عاجل ||

سمو #أمير_منطقة_جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في #شتاء_جازان_2022 ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق ، جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.. pic.twitter.com/P2cnlAVta1 — إمارة منطقة جازان (@jazangov) January 7, 2022

يشار إلى أن مهرجان جازان الشتوي، هو مهرجان سياحي يقام في منطقة جازان جنوب غربي السعودية وذلك في فصل الشتاء من كل عام.

ينظمه مجلس التنمية السياحية في منطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ويشتمل على العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المسرحية.

وانطلقت فعاليات المهرجان، يوم الخميس الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين حيث يهدف إلى إبراز تراث المنطقة الشعبي وتقديمه كمنتج سياحي.