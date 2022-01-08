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غضب في السعودية.. راقصة "عارية" في "شتاء جازان" (فيديو)

منشور 08 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:39
شتاء جازان
انطلقت فعاليات المهرجان، يوم الخميس الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين

أثار مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لعرض تقدمه فرقة راقصة في السعودية، غضبا في المملكة، بسبب ما اعتبره البعض تجاوزا أخلاقيا، يخالف قيم ومعايير المجتمع.

ويُظهر الفيديو، فتاة في الفرقة الراقصة، وهي شبه عارية، تمر بين المشاركين في مهرجان "شتاء جازان"

وأصدر أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز توجيهات بـ"سرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022".

كما وجّه أمير جازان أيضا بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق".

يشار إلى أن مهرجان جازان الشتوي، هو مهرجان سياحي يقام في منطقة جازان جنوب غربي السعودية وذلك في فصل الشتاء من كل عام.

ينظمه مجلس التنمية السياحية في منطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ويشتمل على العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المسرحية.

وانطلقت فعاليات المهرجان، يوم الخميس الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين حيث يهدف إلى إبراز تراث المنطقة الشعبي وتقديمه كمنتج سياحي.

 

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