غضب لبناني بعد كاريكاتير "عنصري" حول التعليم بالبلاد

أثار كاركاتير نشرته قناة "أو تي في" التابعة للتيار الوطني الحر في لبنان خلال نشرة أخبارها المسائية الأحد، جدلا كبيرا بعدما سخرت فيه من اللاجئين والنازحين وأبناء العمال الأجانب في البلاد.

ونشرت القناة المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون، الكاركاتير الذي يتناول عودة الطلاب إلى المدارس، تعليقا على تصريح وزير التربية أكرم شهيب بأنه لن يسمح ببقاء أي طالب خارج المدرسة مهما كانت جنسيته.

ويظهر في الكاركاتير طالبان لبنانيان يتجهان نحو المدرسة ليتفاجآ بأنها لم تعد تتسع للطلاب، والسبب وفقا للافتة وضعت على باب المدرسة كُتب عليها: "نعتذر منكم المدرسة ممتلئة بالسوريين والعراقيين والفلسطينيين والهنود والزنوج والأحباش والبنغلادشيين".

وعلقت الكاتبة اللبنانية ديانا مقلد على الرسم قائلة: "تلفزيون رئيس جمهورية لبنان يبث كاريكاتور يستعمل فيه عبارات عنصرية مقيتة تجاه السود والسوريين والفلسطينيين وجنسيات أخرى ويحملهم مسؤولية عدم توافر المدارس".

وتابعت: " عدا عن العنصرية فالفكرة كاذبة ومضللة وحقيرة. هيدا عهد نهايته مزبلة التاريخ ويجب أن ينتهي سريعاً."

وقال المغرد أحمد بو دستور: "غضب لبناني بسبب كاركاتير عنصري ضد اللاجئين السوريين فهو يصور طلبة لبنانيين خارج المدرسة لان الطلبة النازحين اخذوا مكانهم وطبعا هذا غير صحيح فهو يهدف إلي إثارة العنصرية ضد السوريين في لبنان وكان هناك موقف وطني لوزير التربية اللبناني انه تعهد بأن من حق أبناء اللاجئين الدراسة". (عربي 21)