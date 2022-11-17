غضب ليبي.. وزير الخارجية اليوناني يرفض النزول من طائرته في طرابلس ويعود لبلاده

أثار رفض وزير الخارجية اليوناني، النزول من طائرته بعد وصولها إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، والعودة من حيث أتى، غضب حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة.

واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، تصرف الوزير اليوناني، مشيرة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى المواقف التي وصفتها بالفجة لوزير الخارجية اليوناني، خلال الأيام الماضية بحق مصالح الدولة الليبية.

وأكدت الخارجية الليبية، أنها سوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة، التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

وقال البيان: "إن وزير الخارجية اليوناني، انتهج خلال الأيام الماضية، مواقف فجة، عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها".

وأضاف البيان: "وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، نجلاء المنقوش، كانت في انتظار نظيرها الإيطالي، لاستقباله في المطار، وفقا للأعراف الدبلوماسية، وذلك بعد أن منحت الوزارة موافقتها له، على الزيارة بناء على طلب من اليونان".

وتابع البيان: "إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات"