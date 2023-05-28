غضب واستنكار في مصر.. مقرئ مشهور يرقص ويغني (فيديو)

تسبب مقطع فيديو للمقرئ المشهور ممدوح عامر في مصر، حيث يظهر وهو يرقص ويغني على أنغام أغنية لأم كلثوم، في استياء واستنكار كبير من الجمهور المصري.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً واسعاً بسبب سلوك المقرئ المشهور في الفيديو.

و يُظهر المقطع المقرئ ممدوح عامر وهو يشارك في حفل شعبي ويقوم بالرقص والغناء على أنغام أغنية لأم كلثوم.

وتلقى المقطع استنكارًا شديدًا وتعليقات انتقادية لعدم احترام المقرئ لمكانته الدينية وللقرآن الكريم.

وأكد أفراد من عائلة المقرئ أنه كان متواجدًا في مسقط رأسه في إحدى محافظات الدلتا، حيث شارك في حفل زفاف شقيقه.

وفي تبريره للحالة التي كان فيها أثناء حفل زفاف شقيقه، أوضح المقرئ ممدوح عامر أنه يفضل التصرف بطبيعته وبتلقائية.

وأشار إلى أنه كفيف، مما يجعله أكثر عاطفية وتأثرًا من الأشخاص الآخرين، في كل الأحوال الظروف السلبية منها أو الإيجابية.

وأكد المقرئ الضرير أنه يحب أن يشارك في الضحك والاستمتاع مع أصدقائه، ويتعامل بطبيعته المعهودة.

وبين أن الحفل مخصصًا لشقيقه الأصغر، وهو الأمر الذي جعله يسعى لإدخال البهجة والفرحة إليه، خاصة بعد وفاة والدهما قبل نحو عام ونصف.

من جانبها، عبرت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم عن استنكارها للفيديو الذي يظهر المقرئ وهو يرقص ويتمايل ويغني على غرار مطربي المهرجانات.

وأوضحت النقابة في بيانها أنه كان من المفترض على المقرئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يمثله والذي منحه شهرة بين الناس.

وأعربت النقابة عن استيائها من انخفاض مستوى تصرفاته وعدم انتباهه لمكانته ومكانة القرآن الكريم.