غضب وانتقادات.. طلبة عراقيون يتعرضون للإساءة في لبنان (فيديو)

البوابة - غضب وانتقادات واسعة، أثارها مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا، تظهر فيه اساءات لطلبة دراسات عليا عراقيين في لبنان، خلال مراجعتهم لوزارة التربية في العاصمة بيروت.

ويظهر عنصر من الأمن اللبناني، في الفيديو المتداول، وهو يمسك بقطعة حديد، يهدد فيها الطلبة العراقيين، الذين كانوا بصدد تصديق شهاداتهم الدراسية، ومعادلة شهادة البكالوريا.

كما يظهر في الفيديو، تعرض الطلبة العراقيين للدفع، وشتم مجموعة من الموظفين اللبنانيين لهم، ومن بينهم موظف يطالب الطلبة بالخروج من المكان.

إهانة الطلاب العراقيين في #لبنان أثناء مراجعتهم لتصديق شهاداتهم الدراسية في #بيروت

نتمنى أن يكون هناك دور حاسم وفعال لوزارة الخارجية العراقية ورئيس الوزراء لحماية الطلاب العراقيين الذين يبذلون الجهد للحصول على شهادات دراسية لخدمة #العراق@mohamedshia @Fuad_Hussein1 pic.twitter.com/3ce1mOiCUH — حيدر إياد :: Hayder Ayad (@Hayder_Ayad1) March 9, 2023

وأدان عراقيون الحادثة واعتبروها مسيئة لهم، معربين عن غضبهم واستنكارهم للطريقة التي تم التعامل فيها مع الطلبة.

وعلى خلفية الحادث، أجرى وزير التعليم العالي العراقي ، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وبحث معه ملف الطلبة العراقيين الدراسين في لبنان، وسبل التنسيق والتعاون بشأن تيسير وتنظيم الإجراءات المعتمدة في التعامل مع ملف هؤلاء الطلبة.

من جانبها أعلنت السفارة اللبنانية في العراق، الخميس الماضي، عن فتح تحقيق في الواقعة، على أعلى المستويات، من قبل الوزراء والمديرين المعنيين.