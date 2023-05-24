تحذير صحي.. غمامة البركان الايطالي تهدد سوريا

افادت بيانات برنامج "كوبرنيكوس" الأوربي إلى أنَّ أجواءَ مناطق واسعة من سورية (شرق البحر الابيض المتوسط) وخاصّةً السّاحل مع إدلب وحلب وحماه وحمص _ ستكونُ على موعدٍ مع عبور الغمام البركاني المُثقل ب SO2، والناتج عن ثوران بركان إتنا الايطالي نهار الأحد الماضي.

وحسب الخبير انس رحمون فان الغمام البركاني سيصل الى الاجواء السورية على موجتين :

الأولى: تتأثر بها اليوم الأربعاء وستكون الأشد كثافةً عند 203 ملغ/م مربع.

الثانية: ستصل نهار الجمعة عند قيم 50 ملغ / م مربع.

هل تؤثر الغمامة البركانية الايطالية على أجواء المنطقة؟

ونصحت الدوائر الصحية السورية مرضى الربو بارتداء الكمامة خلال الساعات 72 القادمة، وشددت على المضار الكبيرة التي سيخلفها غاز SO2 في الوقت الذي لن تكون مقلقة للاصحاء كونها لن تدوم طويلاً في أجواء المنطقة



وسجل المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين نشاطاً متزايداً يوم الأحد للبركان وكإجراء احترازي، رفعت سلطات الحماية المدنية مستوى التأهب للمنطقة، حيث يعتبر بركان جبل إتنا من أخطر البراكين في العالم.

وتعد صقلية واحدة من أكثر الوجهات السياحية الإيطالية علما ان نحو 10 ملايين مسافر عبروا مطار كاتانيا الواقع شرقي الجزيرة العام الماضي.

وابلغ سكان عن سماع دير البركان منذ ساعات الصباح، وذلك قبل ان يغلف سحاب ثقيل فوهته التي ترتفع 3324 مترا، حاجبا ما تحته من الحمم التي غالبا ما تشاهد وهي تستعر اثناء الثوران.

وبركان اتنا هو الاعلى والاكثر نشاطا في أوروبا، وقد سجلت ثورانات هائلة له على مدى الاف السنوات.