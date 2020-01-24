غموض حول تأخر الاستخبارات الأمريكية في تسليم تقرير خاشقجي للكونغرس

يستمر الغموض حول سبب تأخر مديرية الاستخبارات القومية الأمريكية في تسليم الكونغرس التقرير المتعلق بمقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

والثلاثاء كان يتعين على مديرية الاستخبارات القومية الأمريكية تسليم التقرير المذكور إلى لجان العلاقات الخارجية والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.

ولم يصدر أي بيان من المديرية حول سبب التأخر في تسليم التقرير.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون، رون وايدن، إنه سأل المؤسسة عن السبب لكنه لم يتلق ردا منها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكونغرس مهلة شهر للمخابرات الأمريكية، للإعلان فيما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، أم لا.

جاء ذلك في مشروع الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم “قانون صلاحيات الدفاع الوطني”، الذي مرره مجلس النواب الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بمفاوضات مع أعضاء من الكونغرس، نيابة عن البيت الأبيض، لحذف بنود تُحمّل الإدارة السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي وحرب اليمن، لكن تم الإبقاء على تلك البنود في النسخة الأخيرة من مشروع الميزانية.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة. (الأناضول)