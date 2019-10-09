غموض في الموقف الاميركي: مصر تدعو لـ قمة عربية لبحث العدوان التركي

بدا الغموض واضحا في الموقف الاميركي من الهجوم التركي على الشمال السوري وتراوح بين تنديد بارد من الرئيس ترامب باعتبار الهجوم فكرة سيئة مقرا بسحب قواته من امام الجيش التركي، فيما حاول سيناتور جمهوري امتصاص الغضب العام بتهديد اردوغان، ودعت مصر لاجتماع قمة عربي طارئ

ادانة مصرية

دانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات، "العدوان التركي" على الأراضي السورية، ودعت لاجتماع طارئ في جامعة الدول العربية.

وأضاف البيان أن "تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

وأكد البيان على "مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساع تهدف إلى احتلال أراض سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

وحذر البيان "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وفي هذا الصدد، فقد دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لـ"بحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها".

ترامب: فكرة سيئة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده لا تدعم العملية التركية شمال شرق سوريا، واصفا هذا التحرك بـ "الفكرة السيئة"، وحمل تركيا المسؤولية عن عناصر "داعش" المحتجزين في المنطقة.

وقال ترامب، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء: "توغلت تركيا، التي تمثل عضوا في حلف الناتو، صباح اليوم في سوريا. الولايات المتحدة لا تدعم هذا الهجوم وأكدت بوضوح أن هذه العملية فكرة سيئة".

وأضاف ترامب: "باتت تركيا الآن تتحمل المسؤولية عن ضمان بقاء كل مسلحي داعش الأسرى في السجون وعدم بعث التنظيم بأي شكل من الأشكال".

وتابع الرئيس الأمريكي: "التزمت تركيا بحماية المدنيين والأقليات الدينية، بينها المسيحيون، وكذلك ضمان عدم اندلاع أي أزمة إنسانية، وسنلزمها بالتمسك بهذا التعهد. نتوقع من تركيا التمسك بكل التزاماتها وسنواصل متابعة الوضع عن كثب".

وأكد ترامب مع ذلك أن الولايات المتحدة سحبت كل قواتها التي كانت منتشرة في منطقة العملية العسكرية التركية لضمان أمن العسكريين الأمريكيين.

السيناتور غراهام يتوعد اردوغان

وجه السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي غراهام انتقادات حادة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها أنقرة في شمال سوريا.

ونشر غراهام سلسة تغريدات في حسابه على تويتر علق فيها على بدء العملية العسكرية التركية وقال في إحداها إنه سيقود جهودا في الكونغرس لجعل الرئيس التركي "يدفع ثمنا باهظا".

وفي تغريدة أخرى قال غراهام: "نصلي من أجل حلفائنا الأكراد الذين تركتهم إدارة ترامب بلا خجل، هذه الخطوة (العملية التركية) تضمن عودة ظهور داعش"، مضيفا: "أحث الرئيس ترامب على تغيير المسار بينما لا يزال هناك وقت بالعودة إلى مفهوم المنطقة الآمنة".

وكان غراهام نشر في وقت سابق تعليقا على العملية العسكرية بالقول: "إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة ودخلت تركيا شمال سوريا، فهناك كارثة في طور الإعداد".