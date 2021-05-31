غموض يكتنف صحة حسن نصرالله وحزبه يوزع الخبز بنية الشفاء

وزع عناصر مليشيا حزب الله اللبناني الموالي لايران الخبز مجانا على اللبنانيين بنية شفاء زعيم الحزب حسن نصرالله

وظهر زعيم حزب الله يوم 25 ايار بمناسبة ذكرى تحرير الجنوب اللبناني وقد بدا الانهاك عليه وتوقع المتابعون اصابته بفايروس كورونا الى ان خرج نجله ليؤكد اصابة والده بحساسية

وبالنسبة الى موضوع "تقديم الماء والخبز على نية شفائه"، فقد افادت صحيفة النهار اللبناينة ان "هذه البادرة أُعلِنت بعد اطلالته التلفزيونية الاخيرة"، في 25 أيار 2021، في ذكرى تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرئيلي.

وقبل يومين كشفت مسؤول رفيع المستوى في "حزب الله" اللبناني عن آخر مستجدات الحالة الصحية لأمينه العام حسن نصرالله، على خلفية تداول مزاعم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في حوار تلفزيوني، أن صحة نصر الله "جيدة وهو بخير"، مقرا بتعرض الأمين العام للحزب مؤخرا لـ"عارض صحي يستوجب الراحة، لا أكثر".

ويأتي ذلك على خلفية خلوص مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين إلى استنتاج يقول إن نصرالله أصيب بكورونا، وذلك استنادا إلى فيديو كلمته الأخيرة التي كان يعاني خلالها من صعوبة التنفس ومن السعال.

كما كشف "والا" نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن "نصر الله كان ملزما بإلقاء الخطاب" في الذكرى الـ21 لعيد "المقاومة والتحرير"، وقال المسؤول الإسرائيلي: "لكن بدلا من أن يستعرض قوة ( يقصد نصر الله)، استعرض ضعفا، وهو أمر لا يساهم بزيادة الثقة لدى عناصره".

وأضاف: "في حال لم يقدم خطابا بسبب وضعه الصحي، فإن الامر كان سيزيد المخاوف بين نشطاء الحزب".

هذا وذكر "والا" نقلا عن مسؤول إسرائيلي أمني آخر تعليقه على الوضع الصحي لنصر الله، مشيرا إلى أنه "ليس من الواضح إن كان تصريح المسؤول بسبيل المزاح او الجد، إذ قال: "رغم ان هناك من يتمنى لنصر الله الموت، لكنني من أولئك الذين يعتقدون أن نصر الله عامل مقيد في لبنان والمنطقة..الحدود هادئة بشكل نسبي، نحن تعلمنا من تجربة ذهاب قادة واستبدالهم بأخرين أكثر تطرفا لا نعرفهم" .