غموض يكتنف مصرع نجل السنوسي: هل كانت جريمة قتل أم اغتيال؟

عثر خلال الساعات الماضية على نجل عبدالله السنوسي رئيس المخابرات في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مقتولا في مدينة سبها جنوب غربي البلاد، وذلك في ظروف لا تزال تتضارب المعلومات حولها.

وقالت حسابات على مواقع التواصل ان امحمد عبدالله السنوسي الذي عثر على جثته مساء الثلاثاء، كان قد تعرض لطعنات قاتلة على يد ابن عم له اثر خلاف اندلع بينهما. على ان ناشطين على مواقع التواصل قالوا انه قتل رميا بالرصاص .

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات ينفي او يؤكد الواقعة ويوضح ملابساتها، وما اذا كانت جريمة قتل ام حادث اغتيال.

وينتمي امحمد السنوسي الى عشيرة المقارحة من قبائل فزان التي تتقاسم النفوذ مع قبيلة القذاذفة في بعض مناطق سبها.

وكان هدد العام الماضي باغلاق المؤسسات الحكومية في المنطقة وقطع المياه عن النهر العظيم والغاز عن ايطاليا ما لم تفرج السلطات عن ابيه المحكوم بالاعدام في ما يعرف بـ "مذبحة سجن ابو سليم التي قتل خلالها مئات السجناء عام 1996.

ولد عبد الله السنوسي " امحمد عبدالله السنوسي " اللي قتLه واحد من نفس قبيلته مقرحي وقالو ولد عمه وبالموس ، زعما شن رأي أخته العنود بتأخد بالثأر ولا بتسكر أمية النهر ع طرابلس ، أني نقول توا حالها زي الزير سالم لما سمع خبر مقتL كليب ، ربك يستر العنود من بيحزها معاها 😂😂😂 pic.twitter.com/w8lpU4ArDu — الخال الورشفاني (@inwZPBkHNbA8ilZ) May 31, 2023

ويقبع عبدالله السنوسي حاليا في احد سجون حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الامم المتحدة، وتتخذ مقرها في العاصمة طرابلس.

وقد ادانته المحكمة باعطاء الامر للحراس بفتح النار على السجناء لقمع اعمال شغب كانت اندلعت داخل السجن.

واضافة الى قضية سجن ابو سليم، فقد حوكم السنوسي الموجود حاليا في سجن في طرابلس بتهم متعلقة بقمع الثورة التي اطاحت نظام القذافي في 2011. وقد حكم عليه بالاعدام مع 36 آخرين بينهم سيف الاسلام القذافي في العام 2015.

الصندوق الاسود للقذافي

كما صدر حكم غيابي في فرنسا ضد عبدالله السنوسي الذي يلقب بـ"الصندوق الاسود للقذافي" لضلوعه في حادثة تفجير طائرة ركاب فرنسية فوق النيجر عام 1989، والتي قتل فيها 170 شخصا غالبيتهم فرنسيون.

عبدالله السنوسي (يسار) مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

واستجوب محققون اميركيون في السجن قبل بضع سنوات حول حادث تفجير طائرة "بان أميركان" فوق بلدة لوكربي بجنوب اسكتلندا عام 1988، والتي اسفرت عن مقتل 270 شخصا.

ويرجح المحققون الاميركيون ان السنوسي (72 عاما) هو احد شخصين يشتبه في مساعدتهما عبدالباسط المقرحي الذي توفي عام 2012، وكان الشخص الوحيد الذي أُدين في القضية.

والعام الماضي، قاد امحمد السنوسي تحركا ومارس مع قبيلته ضغوطا على السلطات من اجل اطلاق سراح ابيه خشية ان يلقى مصير أبو عجيلة مسعود المريمي أحد المشتبه بهم في قضية لوكربي والذي جرى تسليمه للولايات المتحدة اخيرا.

ويرتبط رئيس مخابرات النظام السابق بعلاقة مصاهرة مع معمر القذافي، حيث انه زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للزعيم الراحل الذي حكم البلاد لاكثر من 42 عاما.