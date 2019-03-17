غوايدو يبدأ جولة في فنزويلا يريد أن ينهيها في القصر الرئاسي

غوايدو

بدأ زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، السبت من فالنسيا (وسط)، جولة في البلاد واعدا بأن ينهيها "في ميرافلويس" في إشارة الى القصر الرئاسي في كراكاس.

ولا تزال فنزويلا تعيش تحت صدمة انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي شل الحركة في البلاد لمدة أسبوع.

وأفاد مراسل فرانس برس أن غوايدو كان السبت في مدينة فالانسيا عاصمة ولاية كارابوبو الواقعة على بعد 170 كلم غرب كراكاس، حيث تجمع الآلاف من أنصاره.

وقال غوايدو أمام الحشد "نبدأ اليوم مرحلة جديدة من تعبئتنا عبر زيارة كل الولايات الممكنة بهدف تحرير بلادنا وإنهاء اغتصاب السلطة" في إشارة إلى حكم الرئيس نيكولاس مادورو الذي يتهمه غوايدو بتزوير الانتخابات التي أتاحت بقاءه رئيسا لولاية ثانية.

ولا تزال البلاد تعيش تحت صدمة انقطاع التيار الكهربائي لمدة أسبوع.

من جهته دعا مادورو إلى "تعبئة ثورية مناهضة للامبريالية" في كراكاس وتجمع ألآلاف من أنصاره وهم يحملون الأعلام الفنزويلية. كما أمر مادورو الجيش بتعزيز الرقابة على المنشآت الكهربائية وحول خطوط التوتر العالي الكهربائية.

ومما قاله غوايدو أيضا في كلمته أمام أنصاره "حان الوقت لنستعيد فنزويلا خطوة خطوة"، مضيفا "يعتقدون أن بامكانهم اسكاتنا واخافتنا، لكنهم لن يستطيعوا تقسيمنا ولا مجال للعودة الى الوراء".

وطلب غوايدو من نواب المعارضة الذين يملكون الأغلبية في البرلمان، تنظيم تجمعات في مناطقهم. وأفادت المعارضة أن نحو 50 تجمعا أقيمت السبت في عشر من ولايات البلاد الـ23.

كما قال غوايدو أيضا عبر تويتر "سنضع حدا لاغتصاب السلطة عبر تعبئة المواطنين" واعدا بـ"أن يكون قريبا جدا في المكتب الرئاسي" من دون أن يحدد تاريخا محددا لذلك.

وتغرق فنزويلا كل يوم أكثر فأكثر في الأزمة، خاصة بسبب انهيار الانتاج النفطي الذي يؤمن وحده 96 % من موارد البلاد.