غوايدو يظهر في كولومبيا.. ومادورو يأمر بإغلاق الحدود معها

هل تدخل المساعدات الأمريكي في نهاية الأمر؟

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الجمعة أن الجيش ساعده على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك خلال ظهوره المفاجئ في حفل موسيقي خيري في كولومبيا للضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

وزعم غوايدو في الحفل الذي يقام في مدينة كاكوتا الكولومبية عند الحدود مع البرازيل أن "القوات المسلحة ساهمت في هذه العملية" لمساعدته على الإفلات من حظر السفر.

وناشد غوايدو مجددا القوات المسلحة الوقوف إلى جانبه وذلك في عدة تغريدات على "تويتر".

ويعتبر دعم الجيش القوي لمادورو أساسيا في محافظة الزعيم اليساري على سلطته، وبعد ساعات أعلنت كراكاس عن إغلاق الحدود مع كولومبيا بسبب مخاوف أمنية.

وقالت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز: "نظرا إلى التهديدات الخطيرة وغير الشرعية لمحاولات الحكومة الكولومبية ضد سلام وسيادة فنزويلا، فإن الحكومة الفنزويلية اتخذت قرارا بإغلاق كلي ومؤقت لكل الجسور التي توحد البلدين في ولاية تاتشيرا".

ونظم حفل "فنزويلا إييد لايف" في كاكوتا الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون لدعم خطة إدخال المساعدات.

من جهة أخرى، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، القوات الفنزويلية من عرقلة إيصال المساعدات، وتوعدها بالمحاسبة، وذلك في تغريدة له على "تويتر".