غوتيرش مستعد للقاء ولي عهد السعودية خلال قمة العشرين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أنه مستعد للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل الدفع قدماً بالجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن.

يتوجه غوتيريش الأربعاء إلى بوينوس أيريس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين وهي أول قمة دولية يحضرها محمد بن سلمان منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول/أكتوبر في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وصرح غوتيريش للصحافيين "هناك احتمال" أن تبدأ المحادثات لإنهاء الحرب في اليمن مطلع كانون الأول/ديسمبر في السويد، وأن هذا "هدف مهم للغاية".

واضاف "أنا مستعد لمناقشته مع ولي العهد أو مع أي مسؤول لأنني أعتقد أنه هدف مهم جدا في اللحظة الراهنة".

وجاء استعداد غوتيريش لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي وسط تكهنات بأن الأمير محمد بن سلمان (33 عاما) قد يعامل بجفاء في مجموعة العشرين بسبب مقتل خاشقجي الذي أثار غضبا دوليا.

وقال غوتيريش "نحن في لحظات حاسمة للغاية بشأن اليمن" موضحا أنه تحدث في وقت سابق من اليوم مع مبعوث السلام الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأضاف "أعتقد أن هناك فرصة لنتمكن من بدء مفاوضات فعالة في السويد مطلع كانون الأول/ديسمبر، ولكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

ويأمل غريفيث في احضار الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين إلى السويد للمشاركة في المفاوضات التي يمكن أن تبدأ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، بحسب دبلوماسيين أممين.

وواجهت السعودية دعوات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن عقب مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ودعا غوتيريش إلى تحقيق دقيق وشفاف في مقتل الصحافي السعودي، وقال أنه لن يتردد في الاعراب عن موقفه لولي العهد.

وقال "ليست لدي مشكلة إطلاقا في أن أقول في العلن وفي الجلسات الخاصة الشيء نفسه".