غوتيريش: العالم بحاجة لنظام عدالة لا يتسامح مع التمييز

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إن العالم بحاجة إلى نظام عدالة شامل يعمل من أجل الجميع ولا يتسامح مع التمييز.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ14، لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستمر أعماله افتراضيا ما بين 7-12 مارس/ آذار الجاري.

وأضاف غوتيريش، أن “احترام سيادة القانون هو أساس حقوق الإنسان، مما يتيح التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المستدامة”.

وأفاد بأن “عودة الثقة إلى مؤسسات الدول أمر ضروري لمنع الفساد وردع التدفقات المالية غير المشروعة وحماية الطبقات المستضعفة من الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والتطرف”.

وأشار إلى أن المؤتمر الأممي يناقش الاستجابات الضرورية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية.

وأوضح أن تلك الاستجابات تضمن تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية واعتماد خطط متكاملة لدعم نظم العدالة الجنائية.

واستدرك: “وأيضا تنشيط التعاون الدولي وتبادل المساعدات والخبرات التقنية للتصدي لكل أشكال الجريمة”.

ويجري تنظيم المؤتمر كل خمس سنوات، حيث تترأس نسخته الحالية اليابان، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية وخبراء العدالة الجنائية، وغيرهم.

وتحمل النسخة الحالية شعار “النهوض بمنع الجريمة– والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030”. (الأناضول)