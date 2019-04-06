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غوتيريش: حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

غوتيريش: حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي
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