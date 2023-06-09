غوتيريش مصدوم ويرفض طلب البرهان استبدال مبعوثه الخاص

طلبت وزارة الشؤون الخارجية السودانية، من الأمين العام للأمم المتحدة باستبدال فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرته "شخصاً غير مرغوب فيه"

ووفق ما ورد في رسالة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى أنطونيو غوتيريش، فان المبعوث بيرتس مارس في تقاريره "التدليس والتضليل بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية". وطالبت باستبداله

ويؤكد البرهان ان وجود فولكر بيرتس على رأس بعثة -فريق الأمم المتحدة بالسودان- (يونيتامس) أصبح مصدر انعكاسات سلبية على الانطباع تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها في السودان وخصماً من تجربتها ومساهمتها الإيجابية المقدرة التي لمسها المجتمع والمواطن السوداني سابقاً" وان وجوده على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس بالصورة التي تسهم في الوصول لعملية انتقال ناجحة

الا ان الامم المتحدة قالت ان غوتيريش "مصدوم" من طلب البرهان، ترشيح بديل لرئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس وقالت في بيان ان "الأمين العام فخور بعمل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ويجدد تأكيد ثقته الكاملة بممثله الخاص في السودان"، وفق تغريدة حساب متحدث الأمم المتحدة.

وتدور معارك ضارية في السودان منذ 15 أبريل/نيسان، بين الجيش بقيادة البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"