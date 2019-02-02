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غوتيريش: نواصل العمل لحماية الفلسطينيين في الخليل

غوتيريش: نواصل العمل لحماية الفلسطينيين في الخليل
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