غوتيريش يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا إن “الحل السياسي وحده ما سيجلب السلام للشعب الليبي”.

جاء ذلك في كلمة ألقى بها خلال مشاركته بالقمة الإفريقية العادية الـ33، تحت شعار “إسكات صوت البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا”، في إثيوبيا.

وقال غوتيريش إنه يتعين وضع حد للصراع في ليبيا، مضيفا: علينا ألا ننسى أن الأزمة فيها مثل أزمة المناخ لديها تأثير مباشر على دول الساحل الإفريقي وما وراءها.

وأوضح أن يشاطر الدول الافريقية مشاعر الإحباط بشأن الوضع في ليبيا منذ 2011.

وتابع: وضعنا إطار شراكة جديدة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لتنسيق جهودنا المشتركة بشكل أفضل.

ومضى الأمين العام بالقول إن اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا والذي انعقد مؤخرا في برازافيل (عاصمة الكونغو) خطوة ايجابية في المسار الصحيح.

وتابع: أدعم بشكل كامل فكرة تنظيم اجتماع في افريقيا لمصالحة الفصائل المتحاربة بليبيا، وأريد ان اؤكد ان الحل السياسي وحده من قبل الليبيين كفيل بتحقيق السلام للشعب الليبي.

واستطرد قائلا: إن وقف إطلاق النار في ليبيا هو ضرورة قصوى.

وفيما يخص السودان، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الوقت قد حان لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتستمر القمة الإفريقية ليومين، حيث ستنتقل رئاسة الاتحاد الإفريقي من مصر إلى جنوب إفريقيا.