غوتيريش يتابع "بقلق بالغ" الصدامات بين المتظاهرين والأمن بإيران

قال متحدث أممي، الإثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “يتابع بقلق بالغ الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوغريك: “الأمين العام يتابع بقلق بالغ الوضع في جمهورية إيران الإسلامية والصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن”.

وذكر أن “غوتريش حزين للغاية للأرواح التي أزهقت”.

وشدد دوغريك على أن الأمم المتحدة تؤمن من حيث المبدأ بحق الناس في التجمع السلمي.

وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية “أطرافا خارجية” لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.

والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 مصرف، و50 متجرا خلال الاحتجاجات.

وتسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن. (الأناضول)