غوتيريش يتعرض لموقف محرج في مصر (فيديو)

تدارك الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، الوقوع في موقف محرج خلال انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بمصر.

وأنقذ غوتيريش، نفسه من ورطة كاد يقع بها، بالضحك، عندما كان يريد إلقاء كلمة مكتوبة أمام المؤتمر، غير تلك المخصصة للمناسبة، لينتبه للخطأ الذي وقع فيه، ويبدأ في إلقاء الخطاب الصحيح.

وصفق الحاضرون في القاعة للأمين العام للأمم المتحدة، بعدما قال ضاحكا: "أعتقد أنهم أعطوني الخطاب الخطأ"، قبل أن يتم إحضار الخطاب الصحيح له.

وكان غوتيريش، قد نبه من خطورة التغير المناخي، مؤكدا أن الإنسانية تخوض معركة بقاء، مشيرا إلى أن الفوضى المناخية، تسببت في صراعات على مستوى العالم.

وحث غوتيريش، الصين والولايات المتحدة، والاقتصادات المتقدمة والنامية والناشئة، على الإتفاق لما فيه خير لصالح البشرية والبيئة.

وشدد على ضرورة توفير المؤسسات الدولية للموارد المالية لتحقيق الحياد الكربوني، وضرورة التخلي عن الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتجنب أضراره الخطيرة.