غوتيريش يجدد دعوته لوقف عالمي لإطلاق النار

كان غوتيريش أطلق، في 4 مارس/ آذار الماضي، دعوته إلى وقف إطلاق النار في كافة المناطق التي تشهد نزاعات بالعالم؛ من أجل التفرغ لمكافحة كورونا.

جدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، دعوته إلى جميع أطراف النزاعات المسلحة حول العالم إلى وقف إطلاق النار بحلول نهاية العام.

جاء ذلك في رسالة إلى مؤتمر ينظمه في وقت لاحق الثلاثاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالعاصمة السويسرية جنيف؛ بمناسبة صدور التقرير الأممي “نظرة عامة على العمل الإنساني العالمي 2021”.

ويشارك في المؤتمر، الذي تستغرق أعماله يوما واحدا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ووزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي بيتر إريكسون، وممثلو الوكالات الإنسانية والمجتمع المدني.

وقال غوتيريش في رسالة للمشاركين في المؤتمر: “كان عامنا هذا، 2020، لا مثيل له؛ تضاعف عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة، وصار مئات الملايين من الأطفال خارج قاعات الدراسة، وارتفعت مستويات الفقر المدقع لأول مرة منذ 22 عاما، وخلق تغير المناخ والنزاعات وجائحة كورونا أكبر تحد إنساني منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف: “بينما تواجه ميزانيات المساعدات الإنسانية عجزا حادا نتيجة تداعيات الوباء العالمي الآخذ في التفاقم، يجب علينا تعبئة الموارد والتضامن مع الناس في أحلك أوقاتهم”.

وتابع: “لذلك، نطلق اليوم تقرير (نظرة عامة على العمل الإنساني العالمي لعام 2021)”.

ولفت إلى أن “أننا نحتاج إلى 35 مليار دولار لإيصال المساعدات المنقذة للحياة لنحو 160 مليون شخص حول العالم”.

ومجددا دعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار، قال غوتيريش في رسالته: “أحث جميع أطراف النزاعات حول العالم، ومن لهم تأثير عليها، على دعم دعوتي من أجل وقف إطلاق النار بحلول نهاية 2020”.

يشار إلى أن غوتيريش أطلق، في 4 مارس/ آذار الماضي، دعوته إلى وقف إطلاق النار في كافة المناطق التي تشهد نزاعات بالعالم؛ من أجل التفرغ لمكافحة كورونا.