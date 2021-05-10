  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. غوتيريش يحث إسرائيل على ضبط النفس في القدس الشرقية

غوتيريش يحث إسرائيل على ضبط النفس في القدس الشرقية

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 01:40
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل للالتزام "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي"، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية المحتلة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، في بيان له إن الأخير "يعبر عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها... لقد حث إسرائيل على وقف الهدم والطرد".

وأضاف أن "غوتيريش حث على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة واحترامه". (رويترز)

كلمات دالة:أنطونيو غوتيريشالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشإسرائيلالقدس الشرقية

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...