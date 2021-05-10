غوتيريش يحث إسرائيل على ضبط النفس في القدس الشرقية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل للالتزام "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي"، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية المحتلة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، في بيان له إن الأخير "يعبر عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها... لقد حث إسرائيل على وقف الهدم والطرد".

وأضاف أن "غوتيريش حث على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة واحترامه". (رويترز)