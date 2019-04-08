غوتيريش يحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم أونروا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لمواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وقال غوتيريش في أثناء زيارته لمدرسة في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين السبت، حيث يعيش زهاء 120 ألف لاجئ فلسطيني قرب العاصمة الأردنية عمان، إن عمل أونروا أساسي من أجل استقرار المنطقة.



وأضاف: "أناشد المجتمع الدولي أن يضمن، كما فعل العام الماضي، تقديم ذلك الدعم الحيوي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن ثم حماية الاستقرار في المنطقة".



وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمارا الرفاعي: "الأمين العام للأمم المتحدة زار اليوم مدرسة تابعة لأونروا في الأردن دعما لها، ودعما لأونروا، ودعما لحق قرابة نص مليون طفل من لاجئي فلسطين، حقهم في التعليم. وهي رسالة وجهها السيد الأمين العام للمجتمع الدولي وللدول المانحة على ضرورة الاستمرار بدعم أونروا، دعمها ماديا، حتى لا تواجه حالة الطوارئ نفسها التي واجهتها في العام الماضي، حين توقفت الولايات المتحدة عن دعم المنظمة".



وواجهت أونروا نقصا حادا في التمويل عام 2018 بعد أن قررت الولايات المتحدة خفض 300 مليون دولار من تمويلها للوكالة.



وتسبب قرار واشنطن الخاص بسحب كل التمويل الذي تقدمه لأونروا، في زيادة التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ونوّه ترامب آنذاك للانتقاد الأمريكي والإسرائيلي لأسلوب أونروا في تحديد من تعتبرهم لاجئين، التي تقول واشنطن وتل أبيب إنه يتسبب في زيادة عدد المستفيدين من خدمات الوكالة.



وتقدم أونروا خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. ومعظم هؤلاء ينحدرون من نسل نحو 700 ألف فلسطيني طُردوا من ديارهم في حرب عام 1948 التي أدت لقيام دولة إسرائيل.

رويترز