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غوتيريش يحذر من جر حزب الله للبنان الى حرب مع اسرائيل

غوتيريش يحذر من جر حزب الله للبنان الى حرب مع اسرائيل
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