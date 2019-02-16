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غوتيريش يحذر من خطورة الوضع الإنساني بغزة ويدعو لمعالجته

غوتيريش يحذر من خطورة الوضع الإنساني بغزة ويدعو لمعالجته
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