غوتيريش يحذر من مخاطر تأجيل الانتخابات في الصومال

حذّر أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش من “مخاطر كبيرة على استقرار الصومال ورفاهية شعبه نتيجة حالة الجمود الناجمة عن تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد”.

جاء ذلك بحسب بيان أصدره، الثلاثاء، فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، اطلعت الأناضول على نسخة منه

وقال الأمين العام وفق البيان “أشعر بقلق عميق إزاء استمرار المأزق السياسي فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في الصومال، على الرغم من جولات المشاورات المتعددة التي عقدت بين الأطراف السياسية الصومالية”.

وأضاف “تنطوي حالة الجمود التي طال أمدها على مخاطر كبيرة على استقرار البلد ورفاهية الشعب الصومالي، الذي يواجه بالفعل حالة إنسانية صعبة وظروف أمنية غير مستقرة”.

وحث البيان “الحكومة الاتحادية الصومالية وجميع رؤساء الاقاليم على الانخراط في الحوار على وجه السرعة ودون شروط مسبقة لحل الخلافات بشأن العملية الانتخابية والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المضي قدما”.

ورحب الأمين العام بـ”التزام القادة الصوماليين بنموذج 17 سبتمبر/أيلول الانتخابي” داعيا الي ضرورة “الاتفاق العاجل بهدف إجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير”.

وجدد غوتيريش ” التزام الأمم المتحدة بدعم الصومال من أجل السلام والاستقرار والازدهار”.

ويسود الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية، أحدثها أوائل فبراير/ شباط الماضي، وهو الشهر نفسه الذي انتهت في الثامن منه الولاية الدستورية لرئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو .

وأعلن زعماء المعارضة الخميس الماضي تشكيل تحالف سياسي معارض جديد، هو مجلس الإنقاذ الوطني، بقيادة رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، للتوصل إلى اتفاق سياسي حيال إجراء الانتخابات.(الأناضول)