غوتيريش يزور مخيم البقعة للاجئين الفلسطينين في الاردن

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت مخيم البقعة للاجئين الفلسطينين شمال عمان الذي يعد من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن، حيث يعيش نحو 120 الف لاجىء فلسطيني مسجل.

وقال بيان صادر عن الامم المتحدة ان غوتيريش التقى خلال الزيارة بالعاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبالمنتفعين من خدماتها.

وزار غوتيريش احدى مدارس المخيم التي تديرها الاونروا والتقى طلابا يدرسون العلوم وحقوق الانسان.

وأكد غوتيريش خلال الزيارة على "أهمية مواصلة تمويل الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للملايين من لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا".

وقال غوتيريش "إن القصص التي سمعتها اليوم كانت قوية للغاية، من حيث قوة وشجاعة اللاجئين الفلسطينيين من جهة، ومن حيث نقلها لقلقهم حيال مستقبلهم من جهة أخرى".

واضاف "يبقى عالقا في ذهني عبارات الأمل وتصميم الرجال والنساء على حد سواء، شيبا وشبانا".

وكانت الأونروا قد واجهت أكبر تحد مالي لها في عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها للوكالة.

وبحسب البيان "فقد كان للحملة العالمية #الكرامة_لا_تقدر_بثمن التي ترافقت مع تدابير توفير داخلية قوية الأثر في السماح للوكالة من التغلب تماما على عجز مقداره 446 مليون دولار في عام 2018".

من جهته، اكد المفوض العام للأونروا بيير كرينبول التزامه بالإبقاء على وجود 122 الف طالب في مدارس الاونروا في الاردن.

وقال أن "الوكالة تعكف حاليا على الاستثمار في جهود هامة من أجل إعادة تأهيل وتحسين المدارس في المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يحسن الظروف التعلمية لعشرات الآلاف من الطلبة".

واضاف "لا شيء يمكن أن يوضح نجاح لاجئي فلسطين أكثر من التحصيل الأكاديمي. إن المحافظة على التعليم في مدارسنا يعد بمثابة إعطاء أولئك الشباب والشابات جواز سفر يجعل منهم مواطنين عالميين. ونحن لن نساوم على ذلك الأمر".

وشارك غوتيريش في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أنطلق السبت في السويمة على شاطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) تحت شعار "نحو نظم تعاون جديدة".

وتأسّست الأونروا في 1949، وهي تقدّم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

ويستضيف الأردن نحو 2,2 لاجئ فلسطيني يعيشون في عشرة مخيمات.