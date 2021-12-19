غوتيريش يصل بيروت في زيارة تمتد حتى الأربعاء

استقبل وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، في مطار العاصمة اللبنانية بيروت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يقوم بزيارة رسمية للبنان تمتد حتى يوم الأربعاء المقبل.

وكان من ضمن المستقبلين للأمين العام للامم المتحدة في المطار، المبعوثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وفي وقت شابق من اليوم، أشارت الأمم المتحدة إلى أن زيارة غوتيريش ستكون ذات طابع تضامني في هذه المرحلة "الحرجة التي يمر بها لبنان".

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن غوتيريش سيلتقي مسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني.