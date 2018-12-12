غوتيريش يلقي محاضرة على طلاب قطريين في الدوحة

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جامعة حمد بن خليفة في قطر محاضرة بعنوان "أهمية وجود تحالفات عند ظهور تحديات غير مسبوقة"، حسبما نقلت" نوفوستي" عن إدارة الجامعة.

ووفقا لمعطيات الجامعة القطرية، فإن موعد المحاضرة التي سيلقيها الأمين العام للأمم المتحدة في الجامعة تقرر في الـ 16 من ديسمبر الجاري.

كما يعتزم غوتيريش إلقاء محاضرات في مؤسسات قطرية أخرى، من أجل " تعريف الطلاب والمجتمع في قطر بأهم المسائل المتعلقة بتفسير الشخصيات الدولية وقادة الرأي العام".

ويشار في هذا الصدد إلى أن غوتيريش سيحل مع مسؤولين كبار في منظمة الأمم المتحدة ضيفا على قطر للمشاركة في منتدى سياسي كبير مزمع عقده في الدوحة في يومي 15-16 من ديسمبر الجاري.