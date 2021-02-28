غوتيريش يناشد العالم التبرع بسخاء لليمن عشية مؤتمر المانحين

حذر غوتيرش من أنه "في حالة عدم اتخاذ إجراءات فورية، قد تزهق ملايين الأرواح" في اليمن.

ناشد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، دول العالم التبرع "بسخاء" لليمن في مؤتمر المانحين الدوليين الذي سيعقد الإثنين، افتراضيا بدعوة من سويسرا والسويد والأمم المتحدة.

وقال غوتيريش، في بيان إن "اليمن الآن في خطر داهم من أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود".

وأضاف: "في حالة عدم اتخاذ إجراءات فورية، قد تزهق ملايين الأرواح، وسنخاطر ساعتها بحدوث مأساة ليس فقط في الخسائر الفورية في الأرواح، ولكن مع عواقب يتردد صداها إلى أجل غير مسمى في المستقبل".

والإثنين، تعقد الأمم المتحدة، مؤتمرا رفيع المستوى لإعلان التعهدات للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021 .

وتؤكد الإحصائيات الأممية أن "أكثر من 16 مليون يمني سيعانون من الجوع هذا العام، وأن ما يقرب من 50 ألفا يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة".

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

