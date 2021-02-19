غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها إلى القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، إن غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، لتكون ثاني دولة أفريقية تعلن عن مثل هذه الخطوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو مباسوغو، أعلن عن الخطوة خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم الجمعة.

ولم يوضح مكتب نتنياهو متى سيحدث ذلك.

وقال في بيان: “رحب نتنياهو بقيام دول مختلفة بنقل سفاراتها إلى القدس… إسرائيل تواصل تعميق التعاون مع الدول الأفريقية”.

ولم تعلق سفارة غينيا الاستوائية، الموجودة حاليا في مدينة هرتزيليا الساحلية شمالي تل أبيب، على الأمر حتى الآن.

وأثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غضب الفلسطينيين والعديد من قادة العالم باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في نهاية 2017. ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في العام التالي.

وبعدها سارعت غواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت مالاوي أنها ستفعل المثل. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تتوقع أن تفتح مالاوي سفارتها في القدس بحلول صيف 2021.

كما تعتزم هندوراس نقل سفارتها إلى القدس، فيما ذكرت البرازيل وجمهورية الدومينيكان أنهما تدرسان الأمر. (رويترز)