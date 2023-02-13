فئران مدربة للعثور على ناجين من زلزال تركيا (شاهد)

البوابه - تسابق فرق الإغاثة وطواقم الإنقاذ الزمن من أجل العثور على ناجين تحت ركام المباني المنهارة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب الجمهوريتين التركية والسورية فجر الاثنين الماضي.

استعانت فرق الإنقاذ في تركيا بمجموعة من الكلاب المدربة، إذ يمكن من خلال حاسة الشم القوية للكلاب أن تشتم بسهولة رائحة أجسام الناجين المحتملين من بين أكوام الحجارة والإسمنت والحديد، لينطلق عقب ذلك رجال الإنقاذ لإخراجهم من المأزق الذي هم فيه.

للفئران والجرذان دور مهم أيضا

تفطن عالمون في منظمة GEA الإنسانية التركية إلى امكانية تدريب الفئران والجرذان للعمل في مهام البحث والإنقاذ لديها عن ناجين تحت ركام المنازل المنهارة جراء الزلازل.

وتم ترشيح الفئران لهذه المهمة لتمكنها من التسلل إلى أعماق الأنقاض واختراق أماكن لا تتمكن الكلاب من الوصول إليها.

كما سيتم تدريب الفئران وتزويدها بحزام صغير يحمل كاميرا صغيرة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لغايات البحث عن ناجين محتملين تحت أنقاض المناطق المنكوبة في زلزال تركيا.