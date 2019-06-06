"فاتح" التركية توتر الأجواء مع اليونان وتدفع المنطقة للتصعيد

قال وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، إن تصرفات تركيا في المنطقة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قد تؤدي إلى وقوع حالات طوارئ في المنطقة.

وأعلن الوزير، في كلمته خلال مؤتمر لشؤون السياسة الخارجية والأمن نظمته مجلة "فورين بوليسي" بواشنطن، أن تركيا أرسلت يوم 4 مايو الماضي، سفينة الحفر والتنقيب "فاتح"، لتنفيذ أعمال التنقيب في المنطقة الاقتصادية المذكورة.

وقال: "أود الإعراب عن قلقي بخصوص الدور المزعزع للاستقرار والمسبب للمشاكل، الذي تلعبه تركيا، والمتمثل في التصريحات، التي تتجاهل سيادتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة"

وأشار الوزير اليوناني كذلك، إلى انتهاك الطائرات الحربية التركية، باستمرار للمجال الجوي لبلاده. وقال: "يجب علينا أن نشعر بالقلق من احتمال وقوع حوادث طارئة يمكن أن تؤدي إلى عواقب سلبية ".

جانبها، تعلن تركيا، أن أعمال الحفر والتنقيب، التي ستنفذها سفينة "فاتح"، ستستمر 4 أشهر، وهددت أنقرة بإرسال سفينة حفر أخرى إلى المنطقة.

وطالبت وزارة الخارجية اليونانية، السلطات التركية، بسحب السفينة من مياه قبرص الإقليمية التي عثر في جرفها القاري على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي