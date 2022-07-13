فاجعة في مصر: وفاة 6 اطفال اشقاء غرقا في النيل

استيقظ المصريون على انباء فاجعة مؤلمة تمثلت في وفاة 7 اطفال بينهم 6 اشقاء غرقا في بلدة القرنة غربي محافظة الأقصر بصعيد مصر

وقالت مصادر طبية وامنية مصرية ان فرق الانقاذ النهري انتشلت جثث الصغار والذين كانوا قد قضوا إثر انقلاب دراجة نارية بثلاثة علاجات "تروسيكل" كانوا يستقلونها. وجرى تحويلهما إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي.

وقالت مصادر ان الاطفال الضحايا تحت سن الـ 14

وكان على متن تلك الدراجة قبل سقوطها في الترعة 10 أشخاص هم رجل يقودها ومعه زوجته وأولادهم الستة.

وكان على متن ذلك "التروسيكل" أيضا والدة السائق وطفل صغير آخر من أقاربه.

واستطاعت فرق الإنقاذ إنقاذ السائق وزوجته ووالدته، بينما قضى الأطفال غرقًا.



