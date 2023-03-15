"فاعل خير" مزعوم يغتصب امرأة بعد تخديرها ويهددها بالصور

القت شرطة محافظة السليمانية شمالي العراق القبض على رجل انتحل صفة "فاعل خير" واقدم على اغتصاب امراة وتصويرها بعد تخديرها، ثم هددها بنشر الصور.

وقالت مديرية شرطة السليمانية في بيان الاربعاء، ان الرجل البالغ من العمر 38 عاما، كان يتواصل مع الفتيات والنساء عبر مواقع التواصل "بحجة القيام بالأعمال الخيرية".

واضاف البيان ان الشرطة كانت تلقت عدة شكاوى ضده، ومن بينها شكوى حول قيامه باغتصاب احدى ضحاياه والتقاط الصور لها وتهديدها بنشرها.

وتابع انه تم فتح تحقيق في الشكاوى، وخصوصا المتعلقة بالاعتداء على تلك المراة، وجرى القبض عليه بعد تحديد مكانه في منطقة سيد صادق شرقي محافظة السليمانية.

ولفت الييان الى ان المشتبه به، والذي لديه سجل جنائي، اعترف بالتهمة المنسوبة اليه، حيث جرى توقيفه بامر قضائي "بدلالة المادتين 393 و430 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة 393 على عقوبة قد تصل الى الحبس المؤبد، وتتعلق بجرم مواقعة انثى بغير رضاها.