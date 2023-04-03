فاغنر تؤكد سيطرتها على "باخموت".. والأركان الأوكرانية: قواتنا تصدت لأكثر من 20 هجوما

البوابة - في الوقت الذي تؤكد فيه قوات "فاغنر" الروسية الخاصة، سيطرتها على مدينة باخموت بالمعنى القانوني، عقب سقوط مبنى البلدية ووسط المدينة، بيد مقاتليها، نفت هيئة أركان الجيش الأوكراني ذلك، وقالت إن قواتها تسيطر بشجاعة على المدينة.

وأعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين على تلغرام اليوم الاثنين، سيطرة مقاتليه على مبنى بلديّة باخموت ، منوها إلى إنّ ذلك يعني سيطرة المجموعة على المدينة "بالمعنى القانوني".

وأشار بريغوجين، إلى أن القوات الأوكرانية تتركز حاليا في المناطق الغربية، من "باخموت" الواقعة بإقليم الدونباس شرق أوكرانيا.

يذكر أن باخموت، تشهد معارك شرسة منذ أكثر من 7 أشهر، بين القوات الروسية والأوكرانية، تكبد فيها الطرفان خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات، حيث وصفت تلك المعارك بأنها الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا.

وقال بريغوجين "قادة الوحدات التي سيطرت على البلدية ووسط المدينة برمته سيرفعون هذا العلم. ها هي شركة فاغنر العسكريّة الخاصّة، ها هم الرجال الذين سيطروا على باخموت. من وجهة نظر قانونيّة، إنّها لنا".

من جانبها، نفت هيئة أركان الجيش الأوكرانية، سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت، مؤكدة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن المدافعين الأوكرانيّين يُسيطرون بشجاعة على المدينة وصدّوا الكثير من هجمات العدوّ، مشيرة إلى أن "العدوّ لم يوقف هجومه على باخموت".

وأشارت هيئة الأركان، إلى أن الجنود الاوكرانيين تصدوا لأكثر من 20 هجوما للقوات الروسية في باخموت، التي لا يتوقف الهجوم عليها لإحكام السيطرة عليها من قبل القوات الروسية.

وبينت هيئة الأركان، في ملخصها حول الوضع فجر الاثنين "باخموت وأفديفكا وماريينكا لا تزال في قلب المعارك".

يشار إلى باخموت، التي كان يقطنها قبل المعارك 70 ألف نسمة، لم يتبق فيها إلا الآلاف فقط، في مناطق معينة داخل المدينة، حيث باتت رمزا للمواجهة بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية.