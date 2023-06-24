"فاغنر" تسقط طائرة سوخوي والجيش الروسي يستعد لعملية عسكرية ضد المجموعة

ذكر حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا يوم السبت أن الجيش الروسي يتخذ التدابير اللازمة لمواجهة محاولة مجموعة فاغنر للإطاحة بالقيادة العسكرية في البلاد.

وأكد الحاكم ألكسندر غوسيف في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوات الروسية تستعد عملياً وعسكرياً في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج.

من جهته، نشر قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، مقطع فيديو على قناته في تطبيق "تيلغرام" يتحدث فيه عن تواجد بعض قواته بالقرب من مدينة فورونيج.

صور لما تقول فاغنر إنه اسقاط لطائرة عسكرية بالأراضي الروسية دون تحديد موقعها

#العربية pic.twitter.com/HSKalgbnx5 — العربية (@AlArabiya) June 24, 2023

وأضاف بريغوجين أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة سوخوي 35 أثناء محاولتها مهاجمة فرقة مشاة تابعة له في فورونيج. وأعلن بريغوجين في رسالة صوتية صباح السبت أن وحدات فاغنر أسقطت مروحية فتحت النار على رتل مدني، دون تحديد مكان الحادث.

واعتبر قائد مجموعة فاغنر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي توعد في خطابه المتمردين على الجيش بالعقاب الصارم، اتخذ الخيار الخاطىء، مشيرا إلى أنه تجنب في خطابه ذكر الخونة والمتمردين من قواته، وفق توصيفه.

وفي تصريحات نشرتها قنوات "بريغوجين" على تليغرام ولكن تم حذفها لاحقًا، أشار الرجل المثير للجدل إلى أنه سيكون لروسيا قريبًا رئيس جديد، ليقطع أي أمل في المصالحة مع موسكو، متجاوزا كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في البلاد.

وفيما يتعلق بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وجه بريغوجين انتقادات حادة له، متهمًا إياه بتحويل قواته إلى جهاز علاقات عامة لخدمة مصالحه الشخصية ورغباته.

