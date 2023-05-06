"فاغنر" تسلم مواقعها للقوات الشيشانية في "باخموت"

أكد مؤسس قوات فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، تواصله مع ممثلي الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، لتسليم المواقع التي سيطرت عليها المجموعة، في مدينة باخموت لقوات "أحمد" الشيشانية.

وقال بريغوجين، إن تسليم المواقع في "باخموت" سيكون في منتصف ليل 10 مايو الجاري، تلبية لاقتراح الرئيس قديروف.

وأشار مؤسس "فاغنر"، التي تقاتل في باخموت منذ ما يقارب الثمانية اشهر، إلى أن رفاقه في السلاح سيشغلون أماكن المجموعة، وأنهم سيواصلوا عملية اقتحام المدينة.

وأعرب بريغوجين، عن ثقته بالقوات الشيشانية في شغل المواقع في "باخموت"، شاكرا بنفس الوقت رمضان قديروف على موافقته.

ونوه بريغوجين، إلى أنه واثق من إمكانية قوات أحمد السيطرة على ما تبقى من المدينة

ويقاتل عناصر فاغنر في الخطوط الأمامية في باخموت، ومن شأن انسحابهم ان يتسبب في وضع الجيش الروسي في موقع حرج في وقت تتحضر القوات الاوكرانية لشنّ هجوم مضاد وشيك.

A statement from Wagner PMC group by Prigozhin.



Prigozhin claims that Wagner will leave Bakhmut by May 10 and hand over positions to the troops of the Russian Federation and 'lick their wounds'.



"Because, in the absence of ammunition, they are doomed to a senseless death." pic.twitter.com/WnHdG3pUrk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2023

وفي تسجيلي فيديو نشرهما جهازه الإعلامي الجمعة، صعّد بريغوجين هجماته على قيادات الجيش الروسي إلى مستوى غير مسبوق، متهما اياهم بوقف امدادات الذخيرة لمقاتليه الذين كانوا على وشك استكمال السيطرة على باخموت بعد اشهر من القتال.

وقال ان العسكريين "البيروقراطيين" أوقفوا امدادات" الذخيرة لقواته في باخموت عندما رأوا انها كانت على وشك السيطرة على المدينة قبل 9 أيار/مايو الذي يوافق احتفال روسيا بالنصر على ألمانيا النازية في 1945.

وفي ما يشبه الانذار، قال بريغوجين ان قواته ستغادر المدينة بعد التاسع من الشهر الجاري وتتوجه الى الخطوط "الخلفية"، بعد ان تسلم مواقعها فيها الى الجيش.