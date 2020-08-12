فاوتشي يشكك بفاعلية اللقاح الروسي

أعرب الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عن تشككه بصورة جدية في أمان وفاعلية اللقاح الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء تسجيله لعلاج فيروس كورونا.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” عن فاوتشي القول: “آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال… أنا أشك بشكل جدي في أنهم فعلوا ذلك”.

وأكد أن الوصول إلى لقاح وإثبات أن أي لقاح آمن وفعال هما أمران مختلفان.

وقال إن الولايات المتحدة تواصل تطوير عدد من اللقاحات، وأضاف: “إذا ما أردنا استغلال الفرصة لإيذاء الكثير من الناس أو إعطائهم شيئا لا يعمل، فيمكننا البدء إذا ما أردنا، الأسبوع القادم، في القيام بذلك. لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور”.

وأضاف أنه لم يسمع أي دليل يقنعه بأن اللقاح جاهز فعلا، داعيا الأمريكيين إلى فهم أن “الإعلانات الصادرة عن الصينيين أو الروس بأن لديهم لقاحا” تختلف عن تلك الأمريكية “لأننا لدينا طريقة للقيام بالأمور في هذا البلد وهي أننا نهتم بالسلامة”.

(د ب أ)