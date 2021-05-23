فايزر وأسترازينيكا "فعالان" ضد سلالتي كورونا الهندية والبريطانية

أشارت الدراسة إلى أن لقاح فايزر فعال ضد السلالتين بنسبة تصل الى 93 في المئة، فيما تصل فعالية استرازينيكا الى 66 بالمئة.

خلصت دراسة جديدة، السبت، إلى أن جرعتين من لقاحي فايزر-بيونتك أو أسترازينيكا-أكسفورد فعالين ضد متغيرات فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك السلالة التي ظهرت بالهند خلال ديسمبر الماضي.

وبحسب ما نقله موقع "فويس أوف أميركا"، فإن الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنكلترا (NHS)، وجدت أن اللقاحين يملكان فعالية ضد السلالتين البريطانية والهندية تحديدا.

أشارت الدراسة إلى أن لقاح عملاق الادوية الأميركي فايزر فعال ضد السلالة البريطانية (B.1.1.7) بنسبة 93 في المئة، و88 في المئة ضد السلالة الهندية المعروفة باسم (B.1.617.2).

كما أفادت الدراسة التي أجريت بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، أن لقاح أسترازينيكا فعال بنسبة 66 في المئة ضد المتغير البريطاني و60 في المئة ضد المتحور الهندي.

والسبت، قالت الحكومة الهندية إن الإصابات بكوفيد-19 ظلت مرتفعة مع انتشارها في المناطق الريفية المثقلة بالأعباء، لكنها أضافت أن الإصابات تستقر في بعض أجزاء البلاد.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية عن أكثر من 250.000 حالة إصابة جديدة وما يقرب من 4200 حالة وفاة في الـ 24 ساعة السابقة، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز".

في إنكلترا، مددت السلطات الصحية الفترة الفاصلة بين الجرعتين لما يصل إلى 3 أشهر لأجل تطعيم المزيد من الناس بالجرعة الأولى أولا، لكن الدراسة الأخيرة أثبتت أن الجرعتين أفضل من من جرعة واحدة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

لكن المملكة المتحدة تعتزم تقليل الفترة بين الجرعتين إلى 8 أسابيع مع تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.