فتاة ايرانية الاصل تقود فريق اميركي الى الفضاء

قادت الأميركية ياسمين مقبلي مركبة “دراغون” وهي من انتاج سبايس اكس في مهمة لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) السبت حاملة أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، في مهمة هدفها معرفة ما إذا كانت هذه الكائنات الحية المجهرية قادرة على الصمود والتكاثر في الفضاء.

وتقود ياسمين مقبلي وهي ايرانية الاصل فريقا من العلماء يضم الدنماركي أندرياس موغنسن والياباني ساتوشي فوروكاوا والروسي كونستانتين بوريسوف.

وينضم رواد الفضاء الأربعة إلى طاقم مؤلف من سبعة أشخاص متواجد في المحطة حيث سيغادرها عددا عائدين الى الارض بعد ايام

وانطلقت المركبة من مركز كينيدي الفضائي التابع للناسا في ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بحضور نحو عشرة آلاف شخص تجمعوا لحضور العملية الاقلاع بعد تاجيل لمنح المهندسين يوما إضافيا لفحص مكوّن في مركبة “كرو دراغون” وكتبت الناسا عبر منصة اكس “لقد أقلعنا!”.

وهذه أول مهمة لمقبلي وبوريسوف، وتعد مهمة ”كرو-7” المهمة الروتينية السابعة لشركة “سبايس أكس” التي يملكها إيلون ماسك، إلى محطة الفضاء الدولية. وكانت المهمة الأولى جرت في 2020.

وتمتد المهمة لـ ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية حيث سيجري أفراده تجارب علمية من بينها جمع عينات خلال خروج إلى الفضاء لمعرفة ما إذا كانت المحطة تصدر كائنات حية دقيقة من خلال فتحات نظام حفظ الحياة.