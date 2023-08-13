فتاة تتعرض لهجوم عنيف من قبل بقرة هائجة (فيديو)

عاشت طفلة في الهند تبلغ من العمر 11 عامًا، لحظات قاسية ومرعبة، بعد تعرضها لهجوم مروع من قبل بقرة هائجة أثناء عودتها من المدرسة في إحدى المدن.

وكانت الفتاة "عائشة" تسير بصحبة والدتها وشقيقها وراء بقرة شاردة في الشارع، مع عجل إلى جانبها، حين أصدر شقيقها ضجة عالية، مما أثار استياء البقرة.

وهاجمت البقرة الغاضبة الفتاة ورفعتها من الأرض باستخدام قرنها، ثم داست عليها ودفعتها بعنف مرارًا وتكرارًا.

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A stray bull gored and trampled a child while she was returning from School with her sibling and mother in MMDA colony in Chennai. The victim is critically injured and admitted to hospital. pic.twitter.com/j6DevPIMzG August 10, 2023

وعجزت والدة الفتاة عن إنقاذها، في اللحظة التي كانت فيها الفتاة تصرخ بأعلى صوتها طالبة المساعدة.

في البداية لم يجرؤ أحد من المارة في الشارع، على الاقتراب من البقرة الهائجة خوفًا من هجومها، ولكن بعد مرور بعض الوقت تمكن البعض من إلقاء الحجارة على البقرة وطردها من المكان.

تعرضت الطفلة لجروح خطيرة جراء هذا الهجوم المروع، لكنها نجت بفضل تدخل المارة الشجعان.

