استشهاد فتاة طعنت جنديا جنوب نابلس (فيديو وصور)

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة جندي اسرائيلي في عملية طعن نفذتها فتاة فلسطينية بمنطقة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد منفذة العملية، وهي إيمان زياد أحمد عودة، إثر اصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الإحتلال جنوب نابلس.

ووفق القناة 14 العبرية، فإن جنود الإحتلال قاموا بإطلاق النار على الفتاة الفلسطينية، التي وصفت جراحها بالخطيرة.

ووثقت مقاطع فيديو، الفتاة الفلسطينية وهي ملقاة على الارض، ومنع جنود الإحتلال من اسعافها، قبل السماح لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني باستلامها ونقلها إلى مستشفى رفيديا بنابلس وهي بحالة خطيرة جدًا.

وتشهد منطقة نابلس، حالة من الغليان، منذ ساعات الصباح الباكر، عقب اغتيال القوات الاسرائيلية، لثلاثة 3 شبان داخل البلدة القديمة في نابلس

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الإحتلال الاسرائيلي، في البلدة القديمة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الخميس، هم من مقاتليها.

وقالت كتائب القسام، إن الشهداء الثلاثة وهم: حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر، كانوا قد نفذوا في وقت سابق عملية "الحمرا" في منطقة الأغوار، والتي أسفرت عن مصرع 3 مستوطنات.

وكان جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" والجيش وحرس الحدود، قد أصدروا بيانا مشتركا صباح اليوم، قالوا فيه: "إنّ عناصرهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار (...) قتلة ليا ومايا ورينا دي"، الإسرائيليات-البريطانيات اللواتي قُتلن في هجوم في 7 نيسان/أبريل".

وأضاف البيان أنّ "أحد المتواطئين معهم قُتل خلال هذه العملية".