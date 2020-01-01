فتاة سعودية تتحول الى المسيحية: اصبحت الان حرة

أعلنت فتاة سعودية تدعى فايزة المطيري تعن ارتدادها عن دين الإسلام وتحولها للمسيحية قائلة: " الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد، كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب."
"الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ✌🏼٢٠٢٠ pic.twitter.com/keFVqWXmcE— فايزة المطيري✝️⚖️🇨🇦 (@f1122019) December 31, 2019
وقال المطيري انها الان في كندا وقد حصلت على حريتها من اسرتها ومن بلدها
قررت في الساعات الأخيرة من عام 2019 ، أنني سأري نفسي ، حتى لو كان ذلك خطيرًا على حياتي. بسبب عائلتي والحكومة السعودية. حصلت أخيرًا على حريتي منذ أن طلبت اللجوء والآن كندا هي بلدي ✌🏼— فايزة المطيري✝️⚖️🇨🇦 (@f1122019) December 31, 2019
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