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فتاة سعودية تتحول الى المسيحية: اصبحت الان حرة

منشور 01 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:21
المطيري تعلن تحولها الى المسيحية
المطيري تعلن تحولها الى المسيحية

أعلنت فتاة سعودية تدعى فايزة المطيري تعن ارتدادها عن دين الإسلام وتحولها للمسيحية قائلة: " الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد، كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب."

وقال المطيري انها الان في كندا وقد حصلت على حريتها من اسرتها ومن بلدها 

 


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