فتاة سعودية تتحول الى المسيحية: اصبحت الان حرة

أعلنت فتاة سعودية تدعى فايزة المطيري تعن ارتدادها عن دين الإسلام وتحولها للمسيحية قائلة: " الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد، كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب."

"الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ✌🏼٢٠٢٠ pic.twitter.com/keFVqWXmcE — فايزة المطيري✝️⚖️🇨🇦 (@f1122019) December 31, 2019

وقال المطيري انها الان في كندا وقد حصلت على حريتها من اسرتها ومن بلدها