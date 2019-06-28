فتاة سوريّة تقاضي بشار الأسد في أوروبا

رفعت الشابة السورية "آلاء الحمصي" و9 سوريين آخرين رفع دعاوى قضائية في السويد ضد النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قام بها بحقهم.

وذكر راديو السويد الناطق بالعربية أن "الحمصي" قدمت دعوى لدى هيئة الادعاء العام السويدية ضد نظام الأسد على خلفية الأذى الجسدي والنفسي الذي سبَّبه لها خلال اعتقالها تعسفياً وتعذيبها عام 2012 لمدة 63 يوماً.

وقالت "الحمصي": إن سوريين آخرين تعرضوا للأذى من النظام يعملون على جمع شهادات معتقلين سابقين لجؤوا إلى الدول الأوروبية بغية رفع المزيد من الدعاوى القضائية.

وأوضح الراديو أن هيئة الادعاء العام السويدية تعمل على مقاضاة كل من تلطخت يداه بجرائم حرب في سوريا والعراق في الحالات التي يتواجد فيها أيّ من الجاني أو الضحية في السويد.

وأشار إلى أن وحدة التحقيق في جرائم الحرب لدى الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تلقي البلاغات المتعلقة بجرائم الحرب والتي من خلالها يستطيع المرء تقديم شكوى أو معلومات عن شخص في السويد أو خارجها قام بارتكاب جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

يُذكر أن السويد ملزمة بمقاضاة مجرمي الحروب؛ إذ إنها صادقت على معاهدة روما عام 1998، والتي تلزم دول الاتحاد الأوروبي بملاحقة ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب.