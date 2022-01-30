فتاة مناصرة للاجئين تقتحم مباراة نهائي أستراليا للتنس (فيديو)

اقتحمت فتاة مناصرة لقضايا اللاجئين، اليوم الأحد، ملعب تنس أثناء خوض المجموعة الثانية من المباراة النهائية المقامة في غمار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين الروسي دانييل ميدفيديف والإسباني رافاييل نادال

وكانت الفتاة تحمل لافتة كتب عليها "أوقفوا احتجاز اللاجئين".

وتمكن أمن الملعب من القبض على الفتاة، واقتيادها وطردها خارج الملعب، وسط صيحات استهجان من الحضور البالغ قوامه 15 ألف شخص.

فيما أحاط عناصر الأمن لحماية اللاعبين من خطر أي هجوم محتمل.

وطالب بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان في أستراليا بالإفراج عن اللاجئين المحتجزين في أستراليا والذين فروا من دول أخرى كإيران وبنغلاديش وأفغانستان، وخصوصا بعد قضية لاعب التنس العالمي نوفاك جيوكوفيتش، الذي نجح بالمغادرة من البلاد بعد احتجازه.

نوفاك ديوكوفيتش

وألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في وقت سابق، قائلة إن "المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا السريع العدوى والانتشار".

وألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية، في وقت سابق، بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وتوجه نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بعد ترحيله من ‏أستراليا، دون أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة.

وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن ديوكوفيتش استقل طائرة متجهة إلى إمارة دبي الخليجية.

الهجوم على مونيكا سيليش

وتم تعزيز أمن التنس في عام 1993 بعد الهجوم المروع على المصنفة الأولى على العالم آنذاك الصربية مونيكا سيليش.

عندما ركض أحد المعجبين المهووسين بأكبر منافس لسيليش، الألمانية ستيفي غراف، وطعنها في ظهرها.

ولم تلعب سيليش، التي فازت بثماني ألقاب من 11 بطولة كبرى قبل الهجوم، لمدة عامين خلال فترة تعافيها الطويلة ولم تتمكن من مواصلة هيمنتها على تنس السيدات.