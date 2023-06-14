فتاه تشكو للمحكمة والدها المتحرش بها جنسيا

أوقف المدعي العام في الأردن أب لفتاه في العشرين من عمرها على جناية هتك عرضها خلافا للمادة 296 وبدلالة المادة 300 من قانون العقوبات 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الفتاه تقدمت بشكوى ادعت فيها قيام والدها بالتحرش فيها جنسيا وذلك من خلال ضمها وتقبيلها وملامسة جسدها، حيث قام بتكرار أفعاله تلك لعدة مرات.

وقامت الفتاه على اثر ذلك بتقديم شكوى لدى مدعي عام الرصيفة الذي قام بدوره بإحالة القضية إلى مدعي عام الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص بهذه الجريمة، وفقا لقناة رؤيا.

زنا المحارم

ويعد زنا المحارم أو غِشيان المحارم أو سِفَاح القُربى كل نشاط جنسي بين شخصين من نفس العائلة أو شخصان تربطهما صلة عائلية قريبة.

ومن أجل ذلك تعتبر العلاقة بين زوج الأم وابنة زوجته علاقة محرمة على الرغم من عدم وجود رابطة دم بينهما.

وتُعتبر العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس القبيلة زنا محارم إذا ما اعتبرتها الأعراف التقليدية الخاصة بتلك القبيلة كذلك في بعض البلاد.

وكانت هذه الممارسات الشاذة دراجة بين الأسر الملكية القديمة، كالفراعنة في مصر القديمة، وذلك من أجل الحفاظ على نقاء الدم في السلالة الحاكمة.

